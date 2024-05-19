صيانة الجسور والطرق الرئيسة والدائرية بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تشغيل وصيانة الجسور، العديد من أعمال الصيانة لعدد من الجسور والطرق الرئيسة والدائرية بمكة المكرمة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهودها في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات على الشوارع والطرق الدائرية والمحاور الرئيسة في أنحاء المدينة. وبينت أنها نفذت خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني محدد، تم البدء بها منذ بداية شهر شوال 1445هـ، جرى خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال صيانة التقاطعات على الطرق الدائرية والمحورية، والتي شملت أعمال الدهانات اللازمة والسفلتة وصيانة ومعالجة الهبوطات، وصيانة الأرصفة، وأعمال إزالة التشوه البصري، واستبدال فواصل التمدد، وأعمال الدهان السطحي للأسطح الخرسانية، مشيرة إلى أن الأعمال المنفذة شملت عدد من التقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري الثاني، والدائري الثالث بمساحات إجمالية تجاوزت 22 ألف م2، نفذ منها 12721 م2، فيما بقي 10625 م2 سيتم تنفيذهما خلال الأيام المقبلة. معايير الصيانة: تقييم حالة الطرق من خلال أجهزة تقنية متقدمة.

جميع الملاحظات التي تتطلب الصيانة.

نظام محدد لإدارة وصيانة الطرق.

المدد الزمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال.

مراعاة أنظمة السلامة المرورية.

تحقيق أعلى معايير الجودة.

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