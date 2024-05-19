جولات لضبط المطاعم والبوفيهات في القصيم

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كما نفذت الأمانة ممثلة ببلدية محافظة ضرية خلال النصف الأول من مايو لعام 2024م 94 جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، وأسفرت عن تطبيق 9 غرامات و13 إنذارا، ومصادرة كمية بمقدار 52 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، والتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق كل اشتراطات تخزين وتداول الأغذية وتعزيز السلامة الغذائية.
وشددت الأمانة على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بمركز البلاغات 940.
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