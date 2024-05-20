تراند اليوم : الكشف عن نوع ومواصفات طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة وأقصى حمولة لها وتاريخ صناعتها

صحيفة الخليج 365: كشفت الصور الأولية لطائرة الرئيس الإيراني، التي سقطت قبل ساعات، عن بعض المعلومات عنها، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

الطائرة المنكوبة

وبحسب الصور، فالطائرة المنكوبة هي من طراز بيل 412 مطلية باللونين الأزرق والأبيض، وتستخدم إيران مجموع متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

البحث والإنقاذ

طائرة بيل 412 هي طائرة هليكوبتر متعددة الأغراض تم تصنيعها بواسطة شركة بيل هليكوبتر تكسترون الأمريكية، ويتم استخدامها في مهام البحث والإنقاذ، والخدمة الطبية الطارئة (EMS)، ومكافحة الحرائق، وخفر السواحل، والمراقبة المحمولة جوًا، ومكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، ومهام الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT)؛ وبدأ تطوير طائرات الهليكوبتر Bell 412 في السبعينيات وتم تحقيق أول رحلة لها في أغسطس 1979م.

تصنيع

تم تصنيع جسم المروحية Bell 412 من سبائك الألومنيوم مع حماية للحواجز القابلة للانقلاب، ويشمل نظام خلايا الوقود المقاوم للتمزق، والتحكم الرقمي المزدوج في الطيران، والأنظمة الكهربائية والهيدروليكية وأنظمة الوقود المزدوجة الزائدة، وحماية من ضربات الأسلاك على المقدمة.

مساحة

تبلغ مساحة المقصورة 6.2 متر مكعب وتتسع لـ 13 راكبًا، وهي مزودة بأبواب للطاقم بطول 2.32 متر يمكن التخلص منها، يبلغ حجم حجرة الأمتعة في ذراع الرافعة 0.8 متر مكعب.