شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: المملكة تقف مع إيران في هذه الظروف الصعبة والان نبدء بالتفاصيل



وتابعت في بيانها، "في الوقت الذي ندعو المولى -عزّ وجل- أن يحفظ فخامته ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته، لنؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية". حادث طائرة الرئيس الإيراني كما أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب أيضا ببالغ القلق إزاء التقارير الواردة بخصوص الطائرة المقلة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق.

تضامن خليجي مع إيران وذكر الأمين العام، إنه يأمل في أن تسهم جهود عمليات البحث والإنقاذ في العثور على الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق في أقرب وقت ممكن.

وأكد وقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذه الظروف العصيبة. الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية، إن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع بقلقٍ بالغ، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته.وتابعت في بيانها، "في الوقت الذي ندعو المولى -عزّ وجل- أن يحفظ فخامته ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته، لنؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".كما أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأعرب أيضا ببالغ القلق إزاء التقارير الواردة بخصوص الطائرة المقلة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق.وذكر الأمين العام، إنه يأمل في أن تسهم جهود عمليات البحث والإنقاذ في العثور على الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق في أقرب وقت ممكن.وأكد وقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذه الظروف العصيبة.