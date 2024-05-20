شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أولى لقطات وصول طلاب "آيسف" الحاصلين على 27 جائزة دولية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية