%78 من أسر ذوى الإعاقة تسعى للدمج المجتمعي 

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن نتائج تعداد السعودية 2022م أظهرت أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت 1.8% من إجمالي السكان في المملكة، ومسح الإعاقة من المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، ويهدف إلى توفير بيانات عن أنواع الإعاقة، وأسبابها، والخصائص العملية والديموغرافية للأفراد ذوى الإعاقة، وتوزيعهم الجغرافي، وقد تم اختيار العينة المستهدفة من تعداد 2022م، وبلغ إجمالي عدد العينة 29920 أسرة، وبينت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة بلغت 41.5% بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم أكثر من إعاقة 58.5% حسب درجة الشدة شديدة أو لا يستطيع من إجمالى الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة أو أكثر فى العينة المستهدفة.

وأوضحت نتائج مسح الإعاقة أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية بلغت 21.8%، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة سمعية 7.0%، أما نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة في التواصل فقد بلغت 2.7% بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة حركية عدم القدرة على المشي 52.6% من إجمالى الأفراد ذوى الإعاقة الواحدة في العينة المستهدفة ودرجة شدتها شديدة أو لا يستطيع).لمزيد من التفاصيل عبر الرابط.