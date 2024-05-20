الديوان الملكي: الملك سلمان يخضع لبرنامج علاجي بعد اكتشاف التهاب في الرئة

أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت له في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة.

وأوضح الديوان الملكي أن نتائج الفحوصات أظهرت وجود التهاب في الرئة لدى الملك سلمان. وفي ضوء ذلك، قرر الفريق الطبي إخضاعه لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة، يتكون من مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بإذن الله.

هذا الإعلان يأتي في إطار الحرص الدائم على سلامة وصحة خادم الحرمين الشريفين، الذي يبذل جهودًا حثيثة لخدمة الدين والوطن والمواطنين. وسيتم متابعة حالة الملك سلمان الصحية بشكل وثيق خلال فترة العلاج.