المملكة تعرب عن قلقها بشأن أزمة حادث الطائرة المروحية للرئيس الإيراني

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أعربت وزارة الخارجية في المملكة عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة حول حادث الطائرة المروحية التي كانت تقل فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.
وقالت الوزارة في بيان لها: “إننا ندعو المولى عز وجل أن يحفظ فخامة الرئيس ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته”، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية.
هذا الموقف الداعم من المملكة يؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على استقرار الأوضاع في المنطقة وسلامة المسؤولين الإيرانيين في هذه الأزمة الحرجة.
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