شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحية المقلة للرئيس الإيراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن وزارة الخارجية ، أن حكومة المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحية المقلة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته .

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها : ” إنه في الوقت الذي ندعو المولى -عز وجل- أن يحفظ فخامته ومرافقيه ويحيطهم بعنايته ورعايته ، لنؤكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية “.

وفي وقت سابق ، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ، إن رئيسي والوفد المرافق له كانوا عائدين بعدة مروحيات ، وتعرضت إحداهما فقط لهبوط اضطراري ، مؤكداً عن عدم وجود أي معلومات حتى الآن عن حالة الرئيس .