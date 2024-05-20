تراند اليوم : "فتاة تعذبت على يد والدتها المدمنة واغتصبها خالها" …شاهد: قصة فتاة مؤلمة تنتهي بدخولها دار الأيتام

صحيفة الخليج 365: روت فتاة مجهولة الأبوين تدعى "الريم"، معاناة فتاة أخرى في دار الأيتام ، اغتٌصبت وهي بعمر الـ 10 سنوات بمنزل والدتها التي كانت تتعاطى أمامها وتٌطفئ السجائر بجسدها وانتهى بها الأمر في الدار .

وقالت ريم خلال لقاء مع برنامج " ثمانية " : معنا فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل خالها وهي بعمر 10 سنوات ، عندما كانت تٌقيم بمنزل والدتها التي كانت تتعاطى المخدرات وكانت تٌطفئ الدخان بجسدها وهي طفلة .

تعرضها للاغتصاب

وأضافت: عندما كانت الفتاة بعمر سنة طلق والدها الأم وأخذ طفلته معه لأنها امرأة سيئة وتتعاطى المخدرات ، وبعد عام توفي والدها فجأة بسكتة قلبية ، فأخذتها والدتها لتعيش معها ، وكانت تعذبها، وتسببت في تأخرها في المدرسة 4 سنوات ، وعندما كان عمرها 10 سنوات اغتصبها خالها ، وبعمر 11 سنة توفيت الأم بجرعة زائدة .

دخول دار الأيتام

وتابعت : أخوالها وأعمامها لم يريدوها فكتبوا تنازلا عنها ، ودخلت البنت الدار لمدة سنتين ثم تم احتضانها من صاحبة أمها وعاشت معها 7 سنوات ، وكانت تحبها جدا ، بعد الـ 7 سنوات هذه السيدة أٌصيبت بالسرطان وخلال ثلاثة أشهر دمرها وتوفت .

وأردفت: دخلت الفتاة الدار مرة أخرى وجاها اكتئاب لمدة 4 سنوات رافضة تكلم أحد ، وحتى الآن لم تتخطى هذا الأمر رغم مرور 6 سنوات على الوفاة ، وتقول " أمنيتي بأم ولو تحبسني بين 6 جدران ".