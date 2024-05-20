شكرا لقرائتكم خبر عن حج 45.. السديس يعتمد إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

معين القرآن وهداياته

الدمام - شريف احمد - اعتمد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، إطلاق 1000 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم؛ تعزيزًا لخطة الرئاسة لموسم حج 1445هـ، لاستفادة حجاج بيت الله الحرام من هذه الحلقات القرانية المباركة، ولنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا على أيدي مدرسين سعوديين مؤهلين من حفظة كتاب الله.يستهدف ذلك لنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا، وإثراء لتجربة ضيوف الرحمن والتوسع في إنشاء حلقات التحفيظ في الحرمين.وأكد السديس أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لحرص القيادة الرشيدة على تعليم القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده، مشيرًا إلى أن هذه الحلقات القرآنية ستتيح لحجاج بيت الله الوصول للحلقة والنهل من معين القرآن وهداياته، دون مشقة أو عناء.وأشار إلى أن الحلقات القرآنية في الحرمين مشروع له مضامين تعليمية وتربوية، وأبعاد منهجية في نشر رسالة القرآن وهداياته.‏‏وأكد أهمية استمرارية العمل 24 ساعة في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام؛ خدمة للقرآن الكريم وأهله، وإفادة لضيوف الرحمن، وتصحيحًا للتلاوة، وغرسًا لقيم القرآن الكريم في النفوس، وإبلاغًا لرسالة الحرمين الدينية إلى العالم.وتسعى رئاسة الشؤون الدينية في إطار خطتها لموسم حج 1445هـ لتوسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية، بالإجازات المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.