شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات جدة لـ"اليوم": 3 صالات جاهزة لاستقبال 1.2 مليون حاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمطارات جدة د. تركي معلوي الذيب إنه جرى الاستعداد منذ وقت مبكر لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال 3 صالات، تتمثل في الصالة رقم 1 والصالة الشمالية ومجمع صالات الحج والعمرة.

وأضاف في تصريح لـ"اليوم": من المتوقع وصول 1.2 مليون حاج عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي.



استكمال الاستعدادات والتجهيزات

وأكد الذيب استكمال الاستعدادات والتجهيزات كافة لراحة ضيوف الرحمن، بتوفير 411 منصة لانهاء إجراءات جوازات الحجاج، وأكثر من 440 منصة لقبول الأمتعة، و56 بوابة جسور متحركة، بالإضافة الى 54 جهاز تفتيش جمركي، و29 سيرًا لتسلم الامتعة.

وأشار الذيب إلى أن مرحلة القدوم في موسم الحج تنتهي في الرابع من ذي الحجة، ويجري بعدها تهيئة الصالات استعدادًا لمغادرة الحجاج من يوم 12 ذي الحجة.