تراند اليوم : ضرب زوجته بأداة صلبة وخنقها حتى وفاتها.. تنفيذ حكم القتل بالمواطن" يوسف الزهراني" بمكة

صحيفة الخليج 365_واس: أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / يوسف بن علي بن مطر العمري الزهراني - سعودي الجنسية - على قتل زوجته / مريم بنت محمد بن بعروص الزهراني - سعودية الجنسية - وذلك بضربها بأداة صلبة وخنقها مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / يوسف بن علي بن مطر العمري الزهراني - سعودي الجنسية - أمس الأحد 11 / 11 / 1445هـ الموافق 19 / 5 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.