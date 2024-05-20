تراند اليوم : تعرف على ما ينص عليه الدستور الإيراني في حال إعلان مصرع الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" في تحطم طائرته

صحيفة الخليج 365: أثار حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين الإيرانيين التساؤلات حول الإجراءات المتبعة بشأن الحكم في ظل غياب الرئيس.

لجنة مؤقتة

وينص الدستور الإيراني،على تولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية، في حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب، مثل وفاته أو المرض أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.

انتخابات

ويترأس نائب الرئيس الإيراني بموافقة المرشد الإيراني لجنة تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.

المرشد

وحسب المادة 131، يمكن للمرشد الإيراني أن يتولى بنفسه جميع صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يكلف مسؤولاً جديداً، في حال تعذرت ممارسة نائب الرئيس صلاحياته بشكل مطلوب.

تحطم طائرة

الجدير بالذكر، كانت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني، مكون من 3 طائرات، تعرضت لحادث.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.