تراند اليوم : اتركوا أوروبا وتعالوا.. شاهد.: سائح كويتي يبدي إعجابه ببردية قمم السودة في عسير

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو سريان مياه الأمطار والبرد عبر الوديان والشلالات بقمم السودة في منطقة عسير .

وأظهر الفيديو استمتاع أهالي المنطقة وعابري الطرق من السائحين بالمناظر الطبيعية الخلابة بقمم السودة ، حيث كست حبات البرد ومياه السيول الوديان والشلالات وامتزاجها بالغطاء الزراعي الأخضر بالمنطقة .

وتحدث ناشر الفيديو مع سائح كويتي أثناء مروره بالطريق ، قائلا :" هلا بزوارنا من دولة الكويت.. نورتوا .. كيف أهل الكويت وكيف الأجواء "؟. وأجابه الكويتي : " الله يطول عمرك .. ما شاء الله خلابة ".

وتابع المواطن: بردية اليوم بمرتفعات السودة سيل برد تشوفونه! .

وسأل المواطن ، كويتي آخر يستمتع بالمناظر الطبيعية بالسودة : " كيف الأجواء ؟". فأجابه : "أقول للناس اتركوا أوروبا وتعالوا هنا" .