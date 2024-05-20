شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

ويشمل التنبيه (بالإنذار الأحمر) الطائف والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسان.

ويصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.