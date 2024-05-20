شكرا لمتابعة خبر عن في عمر الـ 40 .. أم تعود إلى الدراسة وتتخرج بدرجة البكالوريوس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد ملئ بالإصرار والإرادة ، عادت أم إلى الدراسة بعد انقطاع دام 20 عاماً ، لتحقيق حلمها بالتخرج بدرجة بكالوريوس .

وقالت الأم خلال حديثها مع قناة «الإخبارية» ، أنها قضت أكثر من 20 عاماً من عمرها في رعاية أبنائها الستة وتأمين حياتهم ، لتقرر بعدها العودة إلى الدراسة على الرغم من التحديات التي واجهتها وكلام المحبطين .

وتابعت : ” عمري الآن 46 عاماً ، وبدأت رحلتي الدراسية من جديد من خلال الالتحاق بالمتوسط ، ثم المدرسة الثانوية ، وأخيراً التخرج بدرجة البكالوريوس من جامعة القصيم”.

وبهذا الإنجاز الرائع ، أعربت الأم الخريجة عن سعادتها واعتزازها بنفسها ، مؤكدة على أنها استطاعت تحقيق حلمها على الرغم من الصعاب التي واجهتها .