تراند اليوم : شاهد: طائرة استكشاف تركية تعثر على حطام لـ"طائرة الرئيس الإيراني "

صحيفة الخليج 365: عثرت طائرة استكشاف تركية على حطام لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في شمال غرب إيران.

وتمكنت الطائرة التركية المسيرة "أقينجي" من تحديد "مصدر الحرارة المشتبه بها من حطام المروحية التي تقل "رئيسي".

ووفق وكالة "الأناضول"، فإن الفريق التركي قام بإرسال الإحداثيات إلى السلطات الإيرانية للتوجه إلى عين المكان

وذكرت وكالة إرنا للإنباء: "تم اكتشاف إحداثيات النقاط الساخنة لتحطم طائرة الرئيس الإيراني وسط غابة جبلية على بعد 3 كيلومترات قرب قرية تسمى توال شمال غرب إيران".

و‏أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن المروحية التي تقل الرئيس تم رصدها بواسطة طائرات بدون طيار وتم العثور عليها.

ومن المنتظر أن تعلن إيران رسميا عن مصرع جميع من في الطائرة خلال الساعات القادمة.