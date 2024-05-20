شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة.. تفاصيل طقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.