تراند اليوم : متقاعد أمريكي يعيش 93 يوما تحت أعماق البحر.. ومفاجأة غير متوقعة بشأن ماحدث له بعد خروجه من الماء!

صحيفة الخليج 365: قالت صحيفة "الديلي ميل"، تمكن ضابط أمريكي متقاعد يدعى ديتوري من تحطيم الرقم القياسي العالمي السابق للعيش تحت الماء، الذي كان يبلغ 73 يوما، لكن اللافت في تجربته، أنه بعد عودته إلى الأرض بانتهاء التجربة خرج وهو يبدو أصغر بـ10 سنوات.

حجرة صغيرة

وأشارت الصحيفة إلى أن ضابط البحرية المتقاعد استغرق في الرحلة البحرية داخل حجرة صغيرة في أعماق المحيط الأطلسي 93 يوما؛ وذلك لدراسة تأثيرات العيش تحت الماء في بيئة ضاغطة على جسم الإنسان.

الحمض النووي

وكشف التقييم الطبي الخاص بديتوري أن أغطية الحمض النووي الموجودة في نهايات "الكروموساومات"، وتتقلص عادةً مع تقدم العمر، كانت أطول بنسبة 20% عما كان عليه قبل الغوص، كما ارتفع عدد خلاياه الجذعية بشكل كبير، وتحسنت صحته بشكل ملحوظ.

نوعية نوم

إضافة إلى ذلك، فإن نوعية نوم ديتوري تحسنت بشكل كبير، وانخفضت مستويات الكوليسترول لديه، وعلامات الالتهاب، إلى النصف تقريبا.

الأماكن المنعزلة

وقال الضابط المتقاعد، عن الفوائد المحتملة لطب الضغط العالي: "الناس بحاجة إلى الأماكن المنعزلة عن العالم الخارجي، والتوجه في إجازة أسبوعين على الأقل، والاسترخاء، والخضوع لتجربة طب الضغط العالي".

التمارين الرياضية

وأكد أنه رغم محدودية حجرته تحت الماء، إلا أنه مارس التمارين الرياضية مدة ساعة يوميا.