السعودية | شركة مطارات الرياض تستضيف المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA2024)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تستضيف شركة مطارات الرياض المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في العاصمة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024 في فندق هيلتون غرناطة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024.

ووفقاً لمطارات الرياض فإن هذه الاستضافة الدولية تأتي كتتويج لمجمل الجهود والتطورات التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة في ظل الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة ليجسد ذلك المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة باعتبارها مفترق طرق التجارة العالمية، ومركز ربط القارات الثلاث، والمحور اللوجستي الداعم لكافة التطلعات الوطنية والإقليمية المستلهمة من رؤية السعودية 2030.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024) الذي يطلق هذا العام تحت شعار «السباق العالمي: كيفية التميز في منظومة المطارات التنافسية» عدداً من المحاور الرئيسة التي من أبرزها: دور المملكة باعتبارها أحد أبرز اللاعبين المؤثرين في قطاع النقل الجوي على المستوى العالمي، وإسهامات مطارات الرياض في دعم المستهدفات الإستراتيجية للمملكة، مع عرض موسّع لأبرز الإنجازات التي حققتها الشركة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بما يعزز مكانتها باعتبارها عنصراً فاعلاً في تحقيق تطلعات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

كما سيشهد المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA2024) على امتداد أيامه الثلاثة العديد من الأنشطة وتوقيع العديد من الاتفاقيات، والاجتماعات المشتركة، وجلسات العمل المتخصصة لمناقشة المستجدات العالمية، والوقوف على أبرز التجارب الدولية الناجحة بحضور الرؤساء التنفيذيين وقادة المطارات من حول العالم، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، كما يشارك في المؤتمر أكثر من 800 متخصص، وتتطلع شركة مطارات الرياض المستضيفة لهذا التجمع الدولي إلى الإسهام في تطوير منظومة المطارات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال العمل الوثيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وفي إطار تكامل الجهود المبذولة في قطاع الطيران في المملكة، تتزامن استضافة شركة مطارات الرياض للمؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، مع إقامة مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في خضم أسبوع حافل لقطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تحتضن الرياض عدداً من المحافل الهامة في منظومة المطارات وقطاع النقل الجوي، من بينها الاجتماع السابع لقادة الطيران المدني في الشرق الأوسط، واجتماع المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحفل جوائز المطارات، والمنتدى الأمني الأول لمنظمة الطيران المدني العربية، إضافة الى “المؤتمر العالمي للتسهيلات” الذي تعقده منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للمرة الأولى وغيرها من الفعاليات، وتعد استضافة المملكة لهذه الأحداث النوعية تجسيدًا لمكانة المملكة الرائدة في قطاع الطيران ودورها الفاعل في تطويره وتنميته على المستوى العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المطارات الدولي قد تأسس في العام 1952م ، ويضم في عضويته 171 دولة، وتعتبر الجمعية العامة السنوية لمجلس المطارات الدولي منصة رئيسية لتبادل المعرفة والتعاون والتطوير في صناعة الطيران العالمية، مما يدفع إلى النمو والتميز في عمليات وإدارة المطارات في مختلف أنحاء العالم.