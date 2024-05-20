نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 3000 جولة رقابية، تم خلالها تحرير أكثر من 189 مخالفة، شملت كافة المنشآت الغذائية والتجارية، في مدن ومحافظات المنطقة.

وبينت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق بيئة صحية سليمة وآمنة في المنشآت الصحية، كما تحرص على المتابعة المستمرة لكافة المحلات التي تقدم الأغذية من أجل صحة وسلامة روادها.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، عبر مركز البلاغات 940.

ولفتت إلى أن المواطن هو شريك الأمانة، من خلال تعاونه، ومن خلال ذلك نعزز من استدامة مدننا صحيًا وبيئيًا.