3000 جولة رقابية

وبينت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق بيئة صحية سليمة وآمنة في المنشآت الصحية، كما تحرص على المتابعة المستمرة لكافة المحلات التي تقدم الأغذية من أجل صحة وسلامة روادها.
ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، عبر مركز البلاغات 940.
ولفتت إلى أن المواطن هو شريك الأمانة، من خلال تعاونه، ومن خلال ذلك نعزز من استدامة مدننا صحيًا وبيئيًا.
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