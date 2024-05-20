تراند اليوم : مسؤول إيراني يعلن مصرع الرئيس الإيراني " إبراهيم رئيسي" ووزير الخارجية "حسين عبداللهيان" وجميع مرافقيهما في تحطم طائرته

صحيفة الخليج 365_وكالات: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين أنّه "لا توجد أيّ علامة" حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه "عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".

وكان قد قال مسؤول لوكالة رويترز للأنباء إن جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرق البلاد.

وأضاف: "طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم."

من جهته، وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند الاثنين العثور على المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، مشيرًا إلى أن الوضع "ليس جيدًا".