تراند اليوم : شاهد.. آخر صورة للرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما قبل مصرعهم في تحطم الطائرة الرئاسية الإيرانية

صحيفة الخليج 365: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، آخر صورة ظهر فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، قبل صعود الطائرة الرئاسية التي تحطمت بهم في منطقة جبلية.

وأبانت الصورة تواجد رئيسي وعبداللهيان وعدد من قبل المسؤولين قبل لحظات من مغادرتهم الحدود الأذربيجانية، واستقلال المروحية المحطمة.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.