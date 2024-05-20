تراند اليوم : من هو "محمد مخبر" المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"!

صحيفة الخليج 365: أصبح محمد مخبر، المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك بعد مقتله في حادثة تحطم مروحية بشمال شرقي إيران.

ويبلغ محمد مخبر من العمر 68 عاما، ويحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة، كما ترأس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني وهي مؤسسة حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.

وكان المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات، كما أدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2010 على قائمة العقوبات لصلته ببرنامج إيران الصاروخي.

وأدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في يناير 2021، وفي أغسطس 2021 اختاره الرئيس إبراهيم رئيسي نائبا أول له.

الجدير بالذكر جاء في المادة 131 من الدستور الإيراني، أنه "في حالة وفاة، غياب أو مرض أصاب رئيس الجمهورية في إيران يتولى نائبه الأول صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، وكذلك تقول المادة 131 من الدستور أنه سيتم تشكيل مجلس ليتخذ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد في غضون فترة أقصاها 50 يوماً.