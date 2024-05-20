تراند اليوم : بيان من إيران بشأن وفاة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" في حادث تحطم مروحيته

صحيفة الخليج 365: قالت الحكومة الإيرانية، في بيان، إنها ستواصل العمل من دون "أدنى خلل" بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية الأحد.

وجاء في البيان الحكومي "تؤكد الحكومة للشعب الإيراني الوفي والمقدر والعزيز على أن طريق العزة والخدمة سيستمر وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل.. لن يكون هناك أدنى خلل او مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد".

ونعت الحكومة الإيرانية تنعي الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبدالليها، وذلك بعد أن عقدت اجتماعا في أعقاب تأكيد مصرع رئيسي.

الجدير بالذكر أكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي ووزير الخارجية في تحطم طائرة مروحية في شمال شرقي البلاد يوم الأحد.