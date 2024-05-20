تراند اليوم : بعد وفاة الرئيس الإيراني.. تعرف على قائمة بأسماء زعماء الدول الذين رحلوا بحوادث تحطم طائرات

صحيفة الخليج 365: بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كشف تقرير، عن وفاة 18 رئيس دولة في حوادث تحطم طائرات، واحد منهم كان رئيسا عربيا هو الرئيس العراقي عبد السلام عارف وتوفي في حادث تحطم طائرة في الثالث عشر من أبريل 1966.

ومن أبرز الزعماء الذين قتلوا في حوادث تحطم طائرات، الرئيس الباكستاني ضياء الحق وقتل في 17 أغسطس 1988، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة السويدي داغ همرشولد وقتل في حادث تحطم طائرة في روديسيا في الثامن عشر من سبتمبر 1961.

من بين رؤساء الدول الذي قتلوا في حوادث تحطم طائرات:

• رامون ماجسايساي، رئيس الفلبين، وقتل يوم 17 مارس 1957

• نيريو راموس، رئيس البرازيل، وقتل يوم 16 يونيو 1958

• هومبرتو دي إلينكار كاستيلو برانكو، رئيس البرازيل، وقتل يوم 18 يوليو 1967

• رينيه بارينتوس، رئيس بوليفيا، وقتل يوم 27 أبريل 1969

• خايمي رولدوس أغيليرا، رئيس الإكوادور، وقتل يوم 24 مايو 1981

• سامورا ماشيل، رئيس موزمبيق، وقتل يوم 19 أكتوبر 1986

• جوفينال هابياريمانا، رئيس رواندا، وقتل يوم 6 أبريل 1994

• سيبريان نتارياميرا، رئيس بوروندي، وقتل يوم 6 أبريل 1994

• بوريس ترايكوفسكي، رئيس مقدونيا، وقتل يوم 26 فبراير 2004

• ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا، وقتل يوم 10 أبريل 2010

ولعل من بين أبرز الشخصيات العربية التي قتلت في حوادث تحطم طائرات، رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي، وقتل في الأول من يونيو 1987.

بالإضافة إلى ذلك قتل زعيم جماعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في حادثة تحطم طائرة أثناء رحلة بين موسكو وسان بطرسبرغ يوم 23 أغسطس 2023.