شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية على المدينة المنورة والحناكية والعيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

كما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، تشمل في ذلك مراكز رهاط- مدركة- هدى الشام، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 11 مساءً.