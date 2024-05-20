"كدانة" تطرح 41 وحدة تأجيرية بمشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة-، عن طرح 41 وحدة تأجيرية جديدة بمنطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات؛ وذلك بهدف رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة للحجاج والزوار. وأوضحت الشركة أن الوحدات التأجيرية يتم طرحها عن طريق منصة الوقت الذهبي، وذلك من خلال هذا الرابط.

محمد يوسف

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