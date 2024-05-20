شكرا لقرائتكم خبر عن "كدانة" تطرح 41 وحدة تأجيرية بمشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة-، عن طرح 41 وحدة تأجيرية جديدة بمنطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات؛ وذلك بهدف رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة للحجاج والزوار.
وأوضحت الشركة أن الوحدات التأجيرية يتم طرحها عن طريق منصة الوقت الذهبي، وذلك من خلال هذا الرابط.
وأوضحت الشركة أن الوحدات التأجيرية يتم طرحها عن طريق منصة الوقت الذهبي، وذلك من خلال هذا الرابط.