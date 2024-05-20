تراند اليوم : معلومات جديدة في واقعة اختطاف شاب جزائري على يد جاره منذ 30 عامًا

صحيفة الخليج 365: كشف حساب يتبع لأخبار بلدية القديد، معلومات جديدة في واقعة اختطاف الشاب الجزائري بن عمران عمر، على يد جاره منذ 30 عامًا.

ورد صاحب الحساب، في منشوره على "فيسبوك"، على الادعاء بتعرّض بن عمران عمر للسحر والشعوذة، أو ما يسمى بـ"اليد الزهرية" أو "الإنسان الزهري"، قائلا إنه "لا توجد أي آثار لجروح في يده أو جسده من أجل السحر".

وأوضح أن مختطَف الجلفة، كان في حالة جسدية جيدة عند العثور عليه، وأثبتت الفحوصات أنه لم يتعرَّض لأي اعتداءات جسدية، كما ادعى أنه "كان محاطًا بالرعاية الكاملة من قبل جاره".

كما نفى وجود أي "ذهب أو أموال أو أشياء أخرى عند العثور على بن عمران"، موضحا أنها مجرد شائعات تم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكمل أن الشاب بن عمران عمر، عاد إلى القديد في السنوات الأخيرة، لافتا:"هذا ما ستكشفه التحقيقات في الأيام القادمة"، وفق زعمه.

وزاد: "لا يوجد أدلة على الاختطاف أو الاعتداء أو ممارسة السحر"، مبينا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع خيوط القضية.