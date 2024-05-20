تراند اليوم : بالفيديو.. قصة أبناء أقاموا دعوى نفقة ضد والدهم.. وبعدما أخذوا الأموال كانت المفاجأة

صحيفة الخليج 365: روى صانع محتوى، قصة أبناء أقاموا دعوى نفقة على والدهم فماتوا قبله وورثهم.

وقال خلال مقطع فيديو: "أقام مجموعة من الورثة دعوى نفقة على والدهم والذي كان من أهل الله ولم يُعرف إلا بالخير".

وأضاف: "قال والدهم للقاضي، إن كانوا يريدون المال فهذا المال اقسم بينهم ما تشاء، وإن كانوا يريدون الأراضي فخذوها".

وتابع: "لكن الغريب بعد ذلك أنه لم يبقى أحد من الأبناء على وجه الدنيا كل الأبناء توفوا على حياة والدهم".

وأكمل: "وعندما أخذ الأبناء الأموال من والدهم قاموا بتشغيلها في التجارة، فعادت التركة لوالدهم بضعف ما أخذوه".