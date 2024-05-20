شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة توجيه: نجاح 4 عمليات قلب مفتوح في أسبوع بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

عملية قلب مفتوج

العمليات الدقيقة

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي الجراحي في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم عضو تجمع القصيم الصحي، في إجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة لشابة تبلغ من العمر 42 عاماً كانت تعاني من ضيق في التنفس مع كل جهد بسيط يتزايد مع الوقت يرافقه خفقان وألم في الصدر.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة بعد مراجعتها بعد مراجعتها مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم وإجراء التقييم السريري لحالتها و إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين إصابتها بضيق شديد وتكلس في الصمام الأورطي مع صغر شديد في قياس حلقة الصمام.وقال التجمع "جرى تحضير المريضة بشكل جيد للجراحة ثم خضعت لعملية قلب مفتوح استغرقت أربع ساعات تم خلالها إجراء توسيع لحلقة الصمام ثم زرع صمام بقياس ونوع مناسبين لعمر المريضة ووزنها".وأضاف "بعد نجاح العملية ولله الحمد مكثت المريضة في قسم عناية جراحة القلب لمدة 48 ساعة ثم تابع الكادر الطبي الإشراف على علاجها في قسم الجراحة لمدة ثلاثة أيام، عندها غادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد وتستكمل المتابعة الدورية في عيادات الجراحة والقلب بعد أن عادت إلى حياتها الطبيعية".وأوضح تجمع القصيم الصحي عن أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكن فريقه الطبي الجراحي من أجرى 4 عمليات قلب مفتوح خلال هذا الأسبوع تكللت ولله بالنجاح، لافتًا بأن المركز تميز في إجراء العمليات الدقيقة والنوعية من عمليات القلب المفتوح لما يتمتع به من إمكانات و خبرات طبية عالية المستوى.