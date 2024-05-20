شكرا لمتابعة خبر عن ‎سفير اليابان في المملكة : أُبلغنا بتأجيل زيارة ولي العهد إلى طوكيو بسبب الحالة الصحية للملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن سفير اليابان لدى المملكة ، فوميو إيواي، أن ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، قد أجل زيارته إلى اليابان نظرا لضرورة وجوده بجانب خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

‎وقال السفير الياباني عبر صفحته على “إكس”: “أعلنت حكومة اليابان اليوم إرجاء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان، وذلك بعد أن أبلغتها حكومة المملكة بضرورة بقاء سمو ولي العهد فيها بسبب الظروف الصحية التي يمر بها خادم الحرمين الشريفين. نتمنى له الشفاء العاجل وأن يمد الله بعمره”.

‎واستكمل خادم الحرمين الشريفين “الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة”و تبين “وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب”