شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الباحة تبدأ مواعيد إجراء القرعة العلنية لتوزيع منح الأراضي غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبدأ أمانة منطقة الباحة يوم غدٍ، إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لتوزيع منح الأراضي للمشاركين في حرب الأردن وسوريا الممنوحين بموجب الأوامر الساميةً، بمنحهم أراضٍ في الباحة والبالغ عددهم 26 مواطنًا، وذلك بعد أن قررت لجنة صلاحية الأراضي بعدم صلاحية الأراضي المسلمه لهم سابقاً والمقرر استبدالها لهم.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لهم إلكترونياً بمقر مسرح الأمانة، حيث تبدأ القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وإحضار كل منهم لنسخة واضحة من هويته الوطنية، مكتوباً عليها رقم جواله.

وأشار إلى أن على من لا يستطيع حضور القرعة في المواعيد المحددة توكيل من يحضر نيابة عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك ، علماً بأن من لم يحضر من المدعوين إجراءات قرعة توزيع الأراضي، أو لم يحضر من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، فسوف تقوم لجنة المنح بالأمانة بإتمام وإنهاء إجراءات القرعة العلنية الإلكترونية الخاصة بهم وفقاً للأنظمة والتعليمات.