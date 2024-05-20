تراند اليوم : وفاة أشهر بائع فول سعودي بعد نصف قرن في مطعمه الشعبي

صحيفة الخليج 365: توفي خلوفة العمري، أحد أشهر بائعي الفول في المملكة بعد نحو 50 عاما قضاها في مجال بيع الفول.

وتلقى أبناء الفوال خلوفة، الذين انضموا لوالدهم في مشروع مطاعم الفول ، عبارات التعازي والمواساة من قبل عدد كبير من السعوديين في مختلف مناطق المملكة.

وكتب مغرد: "إنا لله وإنا اليه راجعون، عظم الله أجركم وغفر الله للعم أبو أحمد ذلك الرجل الطيب صاحب الابتسامة الجميلة، صديق الصغير قبل الكبير، إلى جنات الخلد أبا أحمد".

الجدير بالذكر بدأ الراحل خلوفة العمري، العمل في بيع الفول بمطعم شعبي صغير وانتهت بسلسلة مطاعم في المملكة.