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تراند اليوم : "تغريدتي مفبركة من خصومي وحسابي مخترق ".. ‏الطبطبائي ينفي أمام المحكمة الطعن في صلاحيات أمير الكويت

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صحيفة الخليج 365: نفى النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي خلال جلسة محاكمته اليوم، الاتهام الموجه له بالطعن على صلاحيات أمير الكويت.

وقال الطبطبائي: "تغريدتي فوتوشوب ومفبركة من خصومي ولدي تغريدتين ولم أحاكم عن الأخرى". بحسب "المجلس".

ومثل الطبطبائي أمام محكمة الجنايات اليوم بتهمة كتابة تغريدة عبر برنامج التواصل الاجتماعي " أكس " تضمنت التدخل والطعن في صلاحيات الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بعد الخطاب الأميري وتعليق المجلس".

وكانت النيابة العامة أمرت بتوقيف الطبطبائي، وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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