شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بحفاوة وفخر.. "اليوم" ترصد فرحة أهالي أبطال ”آيسف 2024“ والان نبدء بالتفاصيل



وتوافد الحشود منذ ساعات مبكرة من، صباح اليوم الاثنين، إلى صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستقبال أبطال ”آيسف“ الذين أظهروا تفوقاً استثنائياً في مختلف مجالات المسابقة، تجسيداً لروح الشباب السعودي الطموح والسعي الدؤوب لتحقيق الإنجازات.

الدمام - شريف احمد - بعيون يملؤها دموع الفرح والابتسامات العريضة، استقبل أهالي وأصدقاء الطلبة المشاركين في مسابقة ”آيسف 2024“ أبناءهم العائدين من لوس أنجلوس الأمريكية، حاملين معهم 27 جائزة دولية، رفعوا بها اسم المملكة العربية السعودية عالياً في سماء الإبداع والابتكار.وتوافد الحشود منذ ساعات مبكرة من، صباح اليوم الاثنين، إلى صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستقبال أبطال ”آيسف“ الذين أظهروا تفوقاً استثنائياً في مختلف مجالات المسابقة، تجسيداً لروح الشباب السعودي الطموح والسعي الدؤوب لتحقيق الإنجازات.



الفخر والاعتزاز



تعانقت مشاعر الفخر والاعتزاز مع دموع الفرح في عيون الحاضرين، وهم يشاهدون أبناءهم يتقدمون بخطوات واثقة نحو مستقبل واعد، حاملين معهم شعلة الأمل في إمكانيات المملكة العربية السعودية وإبداع شبابها.



وعبّر أهالي الطلبة لـ ”اليوم“ عن فخرهم الشديد بإنجازات أبنائهم، مؤكدين على دورهم في تشجيعهم ودعمهم لتحقيق أحلامهم ورفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية.







أشادوا بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للابتكار والإبداع، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للشباب لتحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم.

ووجهوا الشكر والتقدير لقيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير

أشادوا بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للابتكار والإبداع، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للشباب لتحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم.ووجهوا الشكر والتقدير لقيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهم المتواصل للشباب السعودي وحرصهم على تمكينهم من تحقيق طموحاتهم وإثراء مسيرة التنمية في المملكة.

السعي والمثابرة

دعم المملكة



ووجه أبطال ”آيسف“ رسالة للأجيال القادمة، حثّوهم فيها على السعي وراء أحلامهم والمثابرة لتحقيق أهدافهم، مؤكدين على أهمية التعليم والابتكار في بناء مستقبلٍ أفضل للوطن.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع من دعمهم وساندهم خلال مسيرتهم، مؤكدين على عزمهم على مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات للمملكة العربية السعودية.