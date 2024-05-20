شكرا لقرائتكم خبر عن صور| في اليوم العالمي النحل.. إطلاق مبادرة "عسل المانجروف 2024" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل



وشهد الاحتفال إطلاق مبادرة إنتاج عسل المانجروف الرابعة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 160 مهتمًا ونحالًا وطلابًا من المدارس.

أوضح رئيس وحدة التأهيل والمحافظة على غابات المانجروف عضو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهندس عميد أبو المكارم، أن الاحتفال تضمن تفعيل مبادرة إنتاج عسل المانجروف 2024، والتي تعتبر الرابعة بالمنطقة الشرقية.

عسل المانجروف 2024 وأشار إلى أهمية النحل كمُلقّح في الطبيعة ودوره في توفير الغذاء للإنسان. لافتا إلى أن مبادرة إنتاج عسل المانجروف الرابعة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز إنتاجية قطاع النحل في المملكة العربية



وأضاف أن المبادرة تهدف إلى إنتاج عسل المانجروف عالي الجودة والقيمة الغذائية، مع التكثيف من المرعى النحلي في المنطقة. وقد تم استزراع 150 شتلة من أشجار المانجروف، إلى جانب تنظيف الشاطئ من المخلفات.

شارك في الاحتفال 70 طالبًا من المدارس مع الكوادر التعليمية، و4 نحالين، و90 مهتمًا بالبيئة والزراعة، وعدد من الشركات المهتمة بالبيئة.

واعتبر أبو المكارم أن هذه الخطوة هي الأولى في مبادرة إنتاج عسل المانجروف لموسم 2024. مؤكدًا أن الفعالية هدفت إلى تعليم النشء كيفية الاهتمام بالبيئة، وتعريفهم بأهمية عسل المانجروف كقيمة غذائية. لافتا إلى انه تم تنظيف الشاطئ من 2274 كيلوغرامًا من المخلفات المختلفة.

وأعربت النحالة ابتهاج محمد العوامي عن شكرها لوزارة البيئة والمياه والزراعة على تسهيل مهمة النحالين في إنتاج وصناعة عسل المانجروف. كما شكرت حرس الحدود على تعاونهم في هذا الصدد.

وأكدت العوامي أن مبادرة عسل المانجروف الرابعة حققت نجاحًا ملموسًا، مشيرة إلى أن تنظيف الشاطئ كان أفضل بكثير من العام الماضي. الدمام - شريف احمد - احتفى مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، باليوم العالمي للنحل الذي يصادف 20 مايو من كل عام، وذلك تحت شعار ”ملتزمون بحماية النحل“.وشهد الاحتفال إطلاق مبادرة إنتاج عسل المانجروف الرابعة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 160 مهتمًا ونحالًا وطلابًا من المدارس.أوضح رئيس وحدة التأهيل والمحافظة على غابات المانجروف عضو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهندس عميد أبو المكارم، أن الاحتفال تضمن تفعيل مبادرة إنتاج عسل المانجروف 2024، والتي تعتبر الرابعة بالمنطقة الشرقية.وأشار إلى أهمية النحل كمُلقّح في الطبيعة ودوره في توفير الغذاء للإنسان. لافتا إلى أن مبادرة إنتاج عسل المانجروف الرابعة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز إنتاجية قطاع النحل في المملكة العربية السعودية وأضاف أن المبادرة تهدف إلى إنتاج عسل المانجروف عالي الجودة والقيمة الغذائية، مع التكثيف من المرعى النحلي في المنطقة. وقد تم استزراع 150 شتلة من أشجار المانجروف، إلى جانب تنظيف الشاطئ من المخلفات.شارك في الاحتفال 70 طالبًا من المدارس مع الكوادر التعليمية، و4 نحالين، و90 مهتمًا بالبيئة والزراعة، وعدد من الشركات المهتمة بالبيئة.واعتبر أبو المكارم أن هذه الخطوة هي الأولى في مبادرة إنتاج عسل المانجروف لموسم 2024. مؤكدًا أن الفعالية هدفت إلى تعليم النشء كيفية الاهتمام بالبيئة، وتعريفهم بأهمية عسل المانجروف كقيمة غذائية. لافتا إلى انه تم تنظيف الشاطئ من 2274 كيلوغرامًا من المخلفات المختلفة.وأعربت النحالة ابتهاج محمد العوامي عن شكرها لوزارة البيئة والمياه والزراعة على تسهيل مهمة النحالين في إنتاج وصناعة عسل المانجروف. كما شكرت حرس الحدود على تعاونهم في هذا الصدد.وأكدت العوامي أن مبادرة عسل المانجروف الرابعة حققت نجاحًا ملموسًا، مشيرة إلى أن تنظيف الشاطئ كان أفضل بكثير من العام الماضي.