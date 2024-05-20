شكرا لقرائتكم خبر عن "إﺳﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ".. ﻤﻠﺘﻘﻰ لمقدمي ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ باﻟﻤﻤﻠﻜﺔ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻳﻮم الاﺛﻨﻴﻦ 27 ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ الرياض، ﻤﻠﺘﻘﻰ مقدمي ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ”اﺳﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2024“، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻬﺎم وﺗﺸﺠﻴﻊ الاستثمار فيه، وذلك ضمن جهود المركز لتحسين اﺳﺘﻬلاك اﻟﻄﺎﻗﺔ في المملكة.

وﺳﻴﺘﻢ ﺧلال اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ، وأﺣﺪث اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ مجال ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة الطاقة، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع. تكريم مستحق

كما سيتم خلال الملتقى تكريم الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في تطوير القطاع وتنمية القدرات البشرية فيه.

وﻳﺴﺘﻬﺪف الملتقى ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت والكليات واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل؛ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ، واﻟﻤﺪارس الأﻫﻠﻴﺔ، واﻟﻔﻨﺎدق، وﻣﺮاﻓﻖ الإيواء اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻳﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣﻌﺮضاً مصاحباً ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت كفاءة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ من المركز، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮض ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ لاﺳﺘﻌﺮاض ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ في مجال كفاءة الطاقة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت لاﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ والمهتمين.