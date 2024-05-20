كاميرات وتسعير في محلات البناء

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محلات بيع مواد البناء بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، والتي تشمل المخازن أو المستودعات الملحق بها منفذ بيع، والمحلات وصالات العرض، ومباسط مواد البناء.

ووفقا لاشتراطات محلات بيع مواد البناء 2024، التي طرحتها الوزارة على منصة استطلاع فإنه يجب وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة، وتوفير وحدات عرض مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ، وأن تكون وحدات العرض والسلع مؤمنة بشكل جيد (سواء كانت ثابتة أو متحركة) وغير معرضة للسقوط، كما يمنع عرض أي نوع من السلع على أرضية المحل أو وحدات المحاسبة، كذلك يمنع استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المواد أو أي سلع أخرى.

متطلبات تشغيلية وممنوعات

​- الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.

- يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.

- يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.

- في حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة

- أن تكون واجهة المحل خالية من الملصقات ما عدا التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل

- وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة.

- استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.

- يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء.

- استخدام المركبات الموقوفة أمام المحلات أو المواقف التابعة للمحلات بأي شكل من الأشكال بما في ذلك عرض وتخزين مواد البناء.

- الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.