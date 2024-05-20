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بالصور.. إطلاق ختم خاص بمؤتمر مستقبل الطيران للقادمين إلى المملكة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق ختم خاص بمؤتمر مستقبل الطيران 2024 للقادمين إلى المملكة.
ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر الذي يقام خلال الفترة (20- 22 مايو 2024) بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
ختم خاص بمؤتمر مستقبل الطيران - واس

مؤتمر مستقبل الطيران 2024

ويتاح الختم للمسافرين عبر مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال فترة فعاليات المؤتمر.
ختم خاص بمؤتمر مستقبل الطيران - واس
ختم خاص بمؤتمر مستقبل الطيران - واس

وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، ينطلق مؤتمر مستقبل الطيران الدولي.
ويأتي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، في مدينة الرياض.

5 آلاف خبير في صناعة الطيران

وسيشهد حضور قادة الطيران المدني في العالم ومشاركة ورعاية شركة خدمات الملاحة الجوية للمؤتمر.
ويشارك فيه أكثر من 5 آلاف خبير في صناعة الطيران من حول العالم، وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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