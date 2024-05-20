شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إطلاق ختم خاص بمؤتمر مستقبل الطيران للقادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر الذي يقام خلال الفترة (20- 22 مايو 2024) بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

مؤتمر مستقبل الطيران 2024 ويتاح الختم للمسافرين عبر مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال فترة فعاليات المؤتمر.



وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، ينطلق مؤتمر مستقبل الطيران الدولي.

ويأتي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، في مدينة الرياض. 5 آلاف خبير في صناعة الطيران وسيشهد حضور قادة الطيران المدني في العالم ومشاركة ورعاية شركة خدمات الملاحة الجوية

ويشارك فيه أكثر من 5 آلاف خبير في صناعة الطيران من حول العالم، وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة. الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق ختم خاص بمؤتمر مستقبل الطيران 2024 للقادمين إلى المملكة.ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر الذي يقام خلال الفترة (20- 22 مايو 2024) بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.ويتاح الختم للمسافرين عبر مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال فترة فعاليات المؤتمر.وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، ينطلق مؤتمر مستقبل الطيران الدولي.ويأتي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، في مدينة الرياض.وسيشهد حضور قادة الطيران المدني في العالم ومشاركة ورعاية شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية للمؤتمر.ويشارك فيه أكثر من 5 آلاف خبير في صناعة الطيران من حول العالم، وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة.