شرطة الرياض تقبض على مواطن لإطلاقه النار في الهواء في مكان عام

تعليم جدة: استقبال اعتراضات النقل الداخلي إلكترونيا اعتمدت مدير عام ‫تعليم جدة منال مبارك اللهيبي اليوم، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية (معلمين ومعلمات)... جدة : جدة : دوت الخليج 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ جامعة الأميرة نورة تُنظِّم معرض مشاريع التخرج لطالبات كلية الهندسة نظَّمت كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض مشاريع التخرج للعام الجامعي 2024م، (EmpowerHer Engineering Expo2024)، يوم أمس الأحد19... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ بن قرملة يرعى حفل تعليم المزاحمية وضرماء رعى محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة صباح اليوم حفل التكريم الذي أقامة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء لمدارس المكتب وذلك في... سعود الخزيم سعود الخزيم 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ الجاسر: نعمل على توسعة مطارات الباحة وجازان والجوف أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر أن جوهر الإستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة يستند إلى تحويلها إلى مركز... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ قدوم 267657 حاجا عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (267,657) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ برعاية خادم الحرمين وزير النقل يفتتح مؤتمر مستقبل الطيران 2024 ويشهد إعلان أكبر استثمار بتاريخ الخطوط السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ وصول أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة اليوم إلى أرض دوت الخليج، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة, منها 18 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ

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