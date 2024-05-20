شرطة الرياض تقبض على مواطن لإطلاقه النار في الهواء في مكان عام

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تعليم جدة: استقبال اعتراضات النقل الداخلي إلكترونيا
اعتمدت مدير عام تعليم جدة منال مبارك اللهيبي اليوم، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية (معلمين ومعلمات)...
جامعة الأميرة نورة تُنظِّم معرض مشاريع التخرج لطالبات كلية الهندسة
نظَّمت كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض مشاريع التخرج للعام الجامعي 2024م، (EmpowerHer Engineering Expo2024)، يوم أمس الأحد19...
بن قرملة يرعى حفل تعليم المزاحمية وضرماء
رعى محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة صباح اليوم حفل التكريم الذي أقامة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء لمدارس المكتب وذلك في...
الجاسر: نعمل على توسعة مطارات الباحة وجازان والجوف
أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر أن جوهر الإستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة يستند إلى تحويلها إلى مركز...
قدوم 267657 حاجا عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس
أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (267,657) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية،...
برعاية خادم الحرمين وزير النقل يفتتح مؤتمر مستقبل الطيران 2024 ويشهد إعلان أكبر استثمار بتاريخ الخطوط السعودية
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس...
وصول أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن
وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة اليوم إلى أرض دوت الخليج، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة, منها 18 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون...
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