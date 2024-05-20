شكرا لمتابعة خبر عن رفض اعتماد 428 منشأة صحية لعدم تطبيقها معايير سلامة المرضى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، أنه تم رفض اعتماد 428 منشأة صحية حكومية وخاصة، وذلك في الفترة بين بداية عام 2023،حتى أبريل 2024.

وأشار المركز أن ذلك الرفض يعود لعدم تطبيق تلك المنشآت الصحية معايير السلامة الخاصة بالمرضى، والتي أقرها المركز، لضمان الرعاية الطبية الآمنة.

وتخضع جميع المنشآت الصحية بالمملكة إلى نظام معايير السلامة التي أقرتها سباهي من قبل، وذلك لضمان تحسين سلامة المريض، وتجنب المخاطر الوشيكة، والنتائج العكسية، والأخطاء الطبية.

وتعتبر سباهي هي الجهة التي من شأنها منح شهادات الاعتماد لجميع المنشآت بالمملكة سواء كانت حكومية أو خاصة، كما تقوم بوضع معايير جودة الرعاية الصحية للمرضى.