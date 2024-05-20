شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات.. قدوم 267,657 حاجاً من خارج المملكة حتى أمس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (267,657) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 11/ 11/ 1445هـ الموافق 19/ 5/ 2024م.

وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏

