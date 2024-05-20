شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات.. قدوم 267,657 حاجاً من خارج المملكة حتى أمس الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (267,657) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 11/ 11/ 1445هـ الموافق 19/ 5/ 2024م.
وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.