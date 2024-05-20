شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر: الإستراتيجية الوطنية للنقل تعزز موقع المملكة ضمن أفضل 10 دول والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.