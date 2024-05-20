شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه بات ضروريًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي مع رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس عبدالرحمن بن محمد المحمود، سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والجمعية في مجالات المياه وتقنياتها.

ويأتي هذا بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة ومواجهة التحديات المائية المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في دول المجلس. أهمية كبيرة لمجال المياه وأكد البديوي أن قادة دول المجلس يولون أهمية كبيرة لمجال المياه لما يمثله من أهمية في التنمية الاقتصادية لدول المجلس.

ولفت إلى أن التعاون الإقليمي والدولي المشترك في هذا المجال، بات ضروريًا لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول، خاصةً فيما يتعلق بشح المياه والتغير المناخي. المعرفة والوعي بأهمية المياه وأشاد بدور جمعية علوم وتقنية المياه بدول مجلس التعاون، في نشر المعرفة والوعي بأهمية المياه وتقنياتها.

وذلك من خلال تنظيمها للمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال المياه، ودعمها للبحوث والدراسات في هذا المجال.

