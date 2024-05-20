شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم "واحة الإعلام 7" بالتزامن مع مؤتمر مستقبل الطيران والان نبدء بالتفاصيل



وتحتوي "واحة الإعلام" على 4 مناطق؛ هي: منطقة الحفاوة

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رؤية المملكة 2030 وتضم "واحة الإعلام" عددًا من المشروعات الوطنية الكبرى ضمن معرض رؤية المملكة 2030، بمشاركة كل من؛ وزارة

كما تضم مشروع نيوم، ومؤسسة المسار الرياضي، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة تطوير المربع الجديد، وشركة القدية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، و وكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ومركز التواصل الحكومي.

وتستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى عبر تقنيات متطورة؛ تتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسليط الضوء عليها ضمن تغطيات المؤتمر, ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 700 زائر من المسؤولين المشاركين في المؤتمر، وما يزيد على 120 وسيلة إعلامية وإعلاميين من مختلف دول العالم.

دعم الإبداع والابتكار الإعلامي وتعد "واحة الإعلام" إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام؛ بهدف إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية المتميزة، من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم الإبداع والابتكار الإعلامي، وتحقيق مزيد من التميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة.

يذكر أن وزارة الإعلام قد أقامت 6 نسخ ما بين محلية ودولية، إذ أقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة، والنسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى، والثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي؛ تزامنًا مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.

كما أقيمت الرابعة في العاصمة الرياض؛ مواكبة لاستضافة المملكة للقمم الأفريقية والعربية والإسلامية، فيما أقيمت النسخة الخامسة في باريس بالتزامن مع اختيار الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وجاءت النسخة السادسة مواكبةً لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض. الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الإعلام النسخة السابعة من "واحة الإعلام"، بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك مواكبة لأعمال مؤتمر "مستقبل الطيران" في نسخته الثالثة 2024، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو الجاري.وتحتوي "واحة الإعلام" على 4 مناطق؛ هي: منطقة الحفاوة السعودية ، ووادي الواحة، ومعرض الرؤية، ومنطقة التصوير الفوري.وتسعى وزارة الإعلام من خلال الواحة؛ إلى إتاحة الفرصة للزائرين من المسؤولين والإعلاميين للاطلاع على المشروعات الوطنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والنماذج التفاعلية، التي يتم من خلالها استعراض تلك المشروعات؛ لتقديم المعلومات المناسبة عنها، والاطلاع عليها عن قرب، والتواصل المباشر مع المشاركين من المختصين فيها للإجابة على الاستفسارات، والإسهام في التعريف بها بشكلٍ دقيق.وتضم "واحة الإعلام" عددًا من المشروعات الوطنية الكبرى ضمن معرض رؤية المملكة 2030، بمشاركة كل من؛ وزارة الرياضة ، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ومبادرة روح السعودية، وهيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومركز الإقامة المميزة.كما تضم مشروع نيوم، ومؤسسة المسار الرياضي، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة تطوير المربع الجديد، وشركة القدية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، و وكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ومركز التواصل الحكومي.وتستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى عبر تقنيات متطورة؛ تتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسليط الضوء عليها ضمن تغطيات المؤتمر, ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 700 زائر من المسؤولين المشاركين في المؤتمر، وما يزيد على 120 وسيلة إعلامية وإعلاميين من مختلف دول العالم.وتعد "واحة الإعلام" إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام؛ بهدف إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية المتميزة، من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم الإبداع والابتكار الإعلامي، وتحقيق مزيد من التميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة.يذكر أن وزارة الإعلام قد أقامت 6 نسخ ما بين محلية ودولية، إذ أقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة، والنسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى، والثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي؛ تزامنًا مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.كما أقيمت الرابعة في العاصمة الرياض؛ مواكبة لاستضافة المملكة للقمم الأفريقية والعربية والإسلامية، فيما أقيمت النسخة الخامسة في باريس بالتزامن مع اختيار الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وجاءت النسخة السادسة مواكبةً لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.