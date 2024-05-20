لقطة نادرة لطواقم طبية مصرية تختبرون لقاح التراخوما في القطيف عام 1969

في عام 1969، تم توثيق لقطة استثنائية تظهر طواقم طبية مصرية وهم يجرون دراسة تجريبية لاختبار لقاح مرض التراخوما على أكثر من 2000 طفل في مدرسة أم الحمام للبنين بمدينة القطيف.

الصورة المنشورة تكشف عن الإمكانات البسيطة التي كانت متاحة في ذلك الوقت، حيث كان الطاقم الطبي ينقل نفسه بمركبات بسيطة لتنفيذ مهامهم الميدانية. كما أظهرت الصورة ملابس الطاقم الطبي التي تعكس طبيعة العمل الذي كانوا يقومون به.

هذه الدراسة التجريبية كانت جزءًا من جهود شركة أرامكو السعودية في محاربة مرض التراخوما الذي كان منتشرًا في المنطقة آنذاك. وتعد هذه الصورة النادرة شاهدًا على تلك الجهود التي بذلها القطاع الطبي لحماية صحة الأطفال في تلك الفترة.