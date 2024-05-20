تراند اليوم : بعد مقتل الرئيس الإيراني.. من يتخذ القرار ويدير الحكم في إيران؟

صحيفة الخليج 365: أثار خبر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه، إثر تحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد، تساؤلات كبيرة حول آلية الحكم واتخاذ القرار في إيران.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها، إن نظام الحكم في إيران "معقد ومتعدد الطبقات ومبهم"، ويشكل تحديا يصعب فهمه.

طرق اتخاذ القرار في إيران

وكشف التقرير، أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، يمتلك سلطة صناعة القرارات العليا لجميع السياسات الداخلية والخارجية في البلاد، ويعارض"الغرب المستبد، تحديدا الولايات المتحدة وإسرائيل"، بحسب وصفه.

الحرس الثوري

ويسيطر خامنئي على الحرس الثوري الإيراني، وساعد في تحويله إلى المؤسسة الأكثر "بأسا" في إيران، كما أن قادة الحرس الثوري "مخلصون له ولأيديولوجيته".

وفيما يتعلق برجال الدين في إيران، فإنهم يوفرون الشرعية الدينية لحكام البلاد، ومن بينهم المرشد الأعلى، وليس لهم تأثير على مستوى القرارات اليومية.

ورغم أن مجلس خبراء القيادة الذي يضم 88 رجل دين، يتولى مسؤولية تعيين المرشد التالي بعد وفاة خامنئي، ومراقبة تصرفاته، إلا أنها لم تمارس أي سلطة رقابية فعلية على الإطلاق.

رفض الإصلاحات السياسية

وفي عام 1997، حاول الليبراليون والوسطيون، إقناع خامنئي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد، لكنهم واجهوا مقاومة شديد من المتشددين، الذين وصفوها بأنها "مخططات لتقويض الجمهورية الإسلامية وجرها نحو الغرب".