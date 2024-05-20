تراند اليوم : على غرار وقعة طفل شبرا.. اعترافات صادمة من أم حاولت بيع أعضاء ابنها

صحيفة الخليج 365 : على غرار واقعة طفل شبرا، حاولت مواطنة مصرية في محافظة بورسعيد بيع أعضاء ابنها.

تفاصيل الواقعة كشفتها الأم المتهمة أمام جهات التحقيق، مشيرة إلى إنها تواصلت مع الطالب المصري "علي"، المقيم في الكويت والمحرض على جريمة قتل وبيع أعضاء "طفل شبرا"، بعد أن أغراها بثمن الأعضاء البشرية، ووجدت أن الرئة بمفردها يمكن أن تباع بثلاثة ملايين جنيه.

وأوضحت بحسب ما كشفته وسائل إعلام مصرية، أنها فكرت في أن تطبق تلك الفكرة على ابنها، البالغ من العمر 8 سنوات، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أن تقتله وإنما فكرت فقط أنها يمكن أن تقوم بتخديره ثم ترسل صوره، عبر أحد مواقع "الدارك ويب" أو "الإنترنت المظلم"، وهو تحت تأثير المخدر إلى الطالب المحرض لتطلب منه دفعة من المبلغ المتفق عليه.

ولفتت إلى أن الأمور خرجت عن السيطرة، إذ جاءت جرعة المخدر أكبر من المطلوب وكاد ابنها يموت لولا نقله إلى المستشفى، كما إن الطالب المحرّض لم يقتنع وطلب منها البحث عن ضحية أخرى، ففكرت في ابن شقيقتها.